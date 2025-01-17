В Азербайджане сократилось число желающих вступить в брак

За 11 месяцев 2024 года в Азербайджане наблюдается снижение числа браков, в то время как количество разводов осталось стабильным.

Как сообщает 1news. az со ссылкой на данные Госкомстата, в указанный период районные (городские) отделы регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции зарегистрировали 46 146 браков и 19 597 разводов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число заключенных браков на 1000 человек уменьшилось с 5,3 до 4,9, а количество разводов не изменилось, оставаясь на уровне 2,1.