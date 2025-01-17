Скончалась президент компании Gazelli Group Зарифа Гамзаева

Ушла из жизни доктор генетики и профилактической медицины, основатель и президент компании Gazelli Group Зарифа Гамзаева.

Об уходе из жизни З.Гамзаевой сообщается на официальной странице Premium Bank в социальной сети Facebook, где выражаются искренние соболезнования её семье, близким и всем, кто её знал.

Отметим, что Зарифа Гамзаева являлась основным акционером Premium Bank.

Зарифа Гамзаева являлась супругой бывшего президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова.

Allah rəhmət eləsin.



