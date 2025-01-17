В Баку родился ребенок весом 6 кг – ФОТО

В родильно-гинекологическом отделении Клинического медицинского центра в Баку родился ребенок весом 6 кг.

10 января 2025 года в 20:30 в родильно-гинекологическом отделении Клинического медицинского центра появилась на свет девочка весом 6 кг и ростом 58 см, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу центра.

Ребенок родился путем естественных родов, которые провела акушер-гинеколог Солмаз Мехтиева – подчеркивается, что с учетом срока беременности новорожденная считается крупным ребенком.

Ребенок родился с гипоксией и был подключен к системе N-CPAP и аппарату искусственной вентиляции легких – в результате лечения наблюдается положительная динамика, в настоящее время младенец находится на постельном режиме и получает назальную оксигенотерапию.

Состояние новорожденной оценивается как средней тяжести, а состояние матери – стабильное.