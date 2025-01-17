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Знаменитый особняк из фильма «Один дома» продан – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Знаменитый особняк из фильма «Один дома» продан – ФОТО

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» официально продан – сумма сделки значительно превысила изначальную стоимость, составив 5,5 миллиона долларов (более 9,3 млн манатов).

Дом в Уиннетке, штат Иллинойс, появился на рынке в мае 2024 года с ценником 5,25 миллиона (более 8,9 млн манатов), но, похоже, новые владельцы были готовы заплатить больше, чтобы получить кусочек истории культового рождественского кино, сообщает 1news.az со ссылкой на TMZ.

Предыдущие хозяева дома, Тим и Триша Джонсон, сделали удачную инвестицию – в 2012 году они купили его за 1,585 миллиона долларов (более 2,6 млн манатов). В 2018 году они провели масштабную реконструкцию и расширение, но сохранили знаковый облик здания – именно его кирпичный фасад сделал дом узнаваемым благодаря ставшему культовым фильму «Один дома» с Маколеем Калкиным.

Подчеркнем, что в съемках использовали только внешний вид дома – его внутренние помещения оказались слишком тесными для полноценной работы съемочной группы, в итоге команда фильма построила двухэтажный павильон внутри заброшенной школы неподалеку.

Однако сам особняк сейчас весьма просторный – в нем 5 спален, 6 ванных комнат, современный кинотеатр и даже крытый спортивный зал.

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