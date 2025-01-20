Погода на вторник: В Баку ожидается до 9° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 21 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах возможен небольшой туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 773 мм рт. ст. Относительная влажность будет 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых восточных районах возможен лёгкий моросящий дождь. В некоторых местах временами будет лёгкий туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 11-16° мороза, днем 0-5° мороза.