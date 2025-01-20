 В Дании признали невозможность защитить Гренландию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Дании признали невозможность защитить Гренландию

First News Media15:14 - Сегодня
В Дании признали невозможность защитить Гренландию

Дания не сможет защитить Гренландию даже при всех оборонных мощностях.

Об этом 20 января сообщила член гренландской партии «Народное сообщество», член датского парламента Айя Хемниц.

«Даже если бы мы перебросили все датские оборонные мощности в Гренландию, мы сегодня не смогли бы ее защитить», — заявила она.

По ее мнению, власти должны прислушаться к НАТО, рекомендациям извне и оценкам экспертов и в Гренландии, и в Дании.

Хемниц отметила важность осуществления спорных процессов на условиях острова, «чтобы было чувство общей ответственности».

Председатель гренландского правительства Мутэ Эгедэ, в свою очередь, подчеркнул, что население острова самостоятельно должно принять решение о своем будущем. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с Западом и другими странами.

«Мы очень четко заявили, что Гренландия и гренландцы не хотят быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Мы — гренландцы», — уточнил он.

В свою очередь, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна должна больше инвестировать в оборону. Также он отметил, что в данном случае проблемой НАТО является то, что альянс не учитывает Арктику в целевых показателях защиты, за что «тоже приходится платить». При этом Поульсен подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с некоторыми арктическими странами, в том числе с США и Канадой.

В то же время глава МИД Дании Ларс Расмуссен подчеркнул необходимость обновить Датское содружество.

«Надеюсь и верю, что Гренландия является частью Датского содружества, а также надеюсь, что Гренландия берет на себя больше задач и таким образом становится более независимой», — добавил он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
217

Актуально

Общество

Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

Мнение

Завершится ли эпоха хаоса: Байден уходит, Трамп вступает в должность

Мнение

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум ...

Точка зрения

20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТО

В мире

Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки»

Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием

Глава МИД Армении отправится в Москву

В США создают двойников мировых лидеров

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО

Киселев не понимает, что задело «армянских братьев в «Вестях недели»

TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

МИД РФ раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с Мирзояном

Сегодня, 17:33

Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки»

Сегодня, 17:30

Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

Сегодня, 17:27

ВОЗ обновила данные о COVID-19

Сегодня, 17:23

В Баку откроется новое депо для метро

Сегодня, 17:19

Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием

Сегодня, 17:16

Шведский журналист теперь прицепился к азербайджанскому суду над Варданяном и Ко

Сегодня, 17:13

Завершится ли эпоха хаоса: Байден уходит, Трамп вступает в должность

Сегодня, 17:08

Глава МИД Армении отправится в Москву

Сегодня, 17:04

В США создают двойников мировых лидеров

Сегодня, 16:36

Армянский депутат провела антиазербайджанскую акцию в парламенте

Сегодня, 16:34

Губернатором Ватикана впервые назначат женщину

Сегодня, 16:09

Трамп может объявить режим ЧП

Сегодня, 16:08

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Сегодня, 15:30

В Баку пропала 22-летняя девушка

Сегодня, 15:22

В Дании признали невозможность защитить Гренландию

Сегодня, 15:14

НОК обратится в МОК из-за плохого качества медалей азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 15:03

Определены концептуальные местоположения 10 новых станций метро в Баку

Сегодня, 15:00

Руководство Министерства обороны посетило Аллею шехидов

Сегодня, 14:57

Уксус вместо минералки: Семья погибшего бизнесмена выставила армянской компании счет в 1,5 млрд

Сегодня, 14:55
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23