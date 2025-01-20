В Дании признали невозможность защитить Гренландию

Дания не сможет защитить Гренландию даже при всех оборонных мощностях.

Об этом 20 января сообщила член гренландской партии «Народное сообщество», член датского парламента Айя Хемниц.

«Даже если бы мы перебросили все датские оборонные мощности в Гренландию, мы сегодня не смогли бы ее защитить», — заявила она.

По ее мнению, власти должны прислушаться к НАТО, рекомендациям извне и оценкам экспертов и в Гренландии, и в Дании.

Хемниц отметила важность осуществления спорных процессов на условиях острова, «чтобы было чувство общей ответственности».

Председатель гренландского правительства Мутэ Эгедэ, в свою очередь, подчеркнул, что население острова самостоятельно должно принять решение о своем будущем. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с Западом и другими странами.

«Мы очень четко заявили, что Гренландия и гренландцы не хотят быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Мы — гренландцы», — уточнил он.

В свою очередь, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна должна больше инвестировать в оборону. Также он отметил, что в данном случае проблемой НАТО является то, что альянс не учитывает Арктику в целевых показателях защиты, за что «тоже приходится платить». При этом Поульсен подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с некоторыми арктическими странами, в том числе с США и Канадой.

В то же время глава МИД Дании Ларс Расмуссен подчеркнул необходимость обновить Датское содружество.

«Надеюсь и верю, что Гренландия является частью Датского содружества, а также надеюсь, что Гренландия берет на себя больше задач и таким образом становится более независимой», — добавил он.

Источник: ТАСС