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Скончался заслуженный артист Мовсум Гусейнов

Феликс Вишневецкий10:13 - Сегодня
Скончался заслуженный артист Мовсум Гусейнов

На 67-м году жизни не стало актера Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженного артиста Азербайджана Мовсума Гусейнова.

Причиной смерти М.Гусейнова стала продолжительная болезнь, сообщает 1news.az со ссылкой на Сумгайытский государственный драматический театр.

Мовсум Гусейнов родился 13 июня 1958 года в Лачинском районе. В 1980–1985 годах окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусства, после работал в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре (1982–1995), Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (1995–1997) и Бакинском муниципальном театре (1997–2008). С 2010 года и до последних дней жизни вновь продолжал свою деятельность в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре.

16 октября 2018 года Мовсум Гусейнов был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана.

За свою карьеру он снялся в фильмах «Hücum», «Qəzəlxan», «Yük», «Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi», «Otel otağı» и многих других, а также воплотил десятки образов на театральной сцене.

Allah rəhmət eləsin!

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