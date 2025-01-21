В Масаллы раскрыто преступление, совершенное 11 лет назад - ФОТО

14 августа 2014 года ночью трое преступников в масках проникли в один из домов в селе Гериблер Масаллинского района, угрожая владельцу дома и его семье предметом, похожим на пистолет, и похитили 150 манатов, после чего покинули место происшествия.

Сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

На основании поступившей оперативной информации сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели мероприятия, в результате которых были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Хагани Захидов, ранее судимый Заман Гусейнов и Аслан Меджидов.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста, проводится расследование.