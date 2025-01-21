Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 22 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в целом без осадков. Однако вечером местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3 до 5° тепла, днем от 8 до 10° тепла. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами также возможен туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 8 до 13° тепла. В горах ночью от 5 до 10° мороза, днем от 1 до 6° тепла.