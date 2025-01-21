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Участник шоу «Один в один» перевоплотился в Jony – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:50 - Сегодня
Участник шоу «Один в один» перевоплотился в Jony – ВИДЕО

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон популярного проекта «Один в один» - шоу, в рамках которого известные артисты примеряют на себя образы звезд эстрады, воссоздавая их внешность, голос и манеру исполнения.

Одним из ярких номеров первого выпуска стало выступление Нодара Ревии – певца, известного читателям 1news.az по участию в шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!». Артист перевоплотился в покорившего страны СНГ певца Jony (Джахид Гусейнли – прим.ред.) и исполнил его абсолютный хит «Никак».

Образ и вокальное сходство впечатлили жюри, а зрители в соцсетях высоко оценили работу Ревии, отметив точность его попадания в стиль Jony.

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