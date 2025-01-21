В Сумгайыте произошел пожар в общежитии - ВИДЕО

На горячую линию МЧС «112» поступило сообщение о пожаре в здании общежития в 41-м квартале города Сумгайыт.

На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС - благодаря быстрому вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрическом щите в общем коридоре третьего этажа пятиэтажного общежития, было ликвидировано в короткие сроки, не допущено его распространение на жилые помещения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В рамках мер безопасности из здания эвакуированы 11 человек, в том числе 5 детей.

В результате пожара сгорели 6 счетчиков, 6 предохранительных выключателей и 5 погонных метров электрического кабеля - жилые помещения и здание общежития удалось уберечь от огня.