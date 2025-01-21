Мошенник из TikTok обманул 57 человек под предлогом трудоустройства

В полицию поступили обращения от граждан, которые стали жертвами мошенничества через социальную сеть TikTok.

Жертвам предлагались заманчивые объявления о трудоустройстве для женщин и другие подобные предложения, после чего они были обмануты и лишены денежных средств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных полицейскими в Гаджигабульском районе, был задержан ранее судимый житель города Евлах Руфат Джафаров, подозреваемый в совершении данных кибермошеннических действий.

В ходе расследования выяснилось, что Р.Джафаров представлялся сотрудником одной из компаний по трудоустройству в социальных сетях и завладел деньгами 57 человек.

Расследование продолжается.