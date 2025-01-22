Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 23 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет увеличиваться, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны периодические дожди. Юго-восточный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 9° тепла, днем от 9 до 11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы: с 774 мм рт. ст. снизится до 769 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана также ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, а в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся.

В некоторых местах возможен туман. Умеренный восточный ветер будет временами усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 4° тепла, днем от 7 до 11° тепла. В горах ночью от 5 до 10° мороза, днем температура воздуха будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

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