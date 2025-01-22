В Азербайджане из-за ветреной погоды объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения относительно ожидаемых ветров в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах 23 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Хачмазе, Хыналыге, Гусаре, Нефтчале, Шамахе и Гобустане ожидается юго-восточный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/с в соответствии с желтым предупреждением.

В Шабране, Сиязане, Хызы и Алтыагадже ожидается юго-восточный ветер, скорость которого будет достигать 20.8-28.4 м/с согласно оранжевому предупреждению.

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