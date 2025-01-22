В Азербайджан возвращено свыше 92 миллионов манатов, расследования продолжаются

Продолжаются меры по возвращению в Азербайджан денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

На основании информации, поступившей от Государственного таможенного комитета, о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают в Азербайджан денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела и проводится предварительное следствие, сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По настоящее время в результате мер, проведённых прокуратурами Низаминского, Гарадагского и Бинагадинского районов города Баку, обеспечен возврат на уполномоченный банковский счёт в стране более 54,4 миллиона долларов США (свыше 92,4 миллиона манатов по курсу соответствующего периода) из денежных средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от продажи экспортированной в зарубежные страны сельскохозяйственной продукции.

Прокуратурой продолжается выполнение необходимых процессуальных мер в рамках подобных расследований, направленных на возвращение денежных средств, полученных различными лицами от экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.