Махсун Кырмызыгюль с дочерью стали свидетелями пожара в отеле на курорте Карталкая - ВИДЕО

По данным на 21 января, число погибших в результате пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76.

Свидетелями произошедшего пожара стали известный турецкий актер и певец Махсун Кырмызыгюль и его малолетняя дочь, отдыхавшие в отеле, расположенном вблизи сгоревшей гостиницы.

Махсун Кырмызыгюль рассказал о произошедшем на своей странице в социальной сети Instagram, где отметил следующее: «Глубокой ночью нас разбудили звуки пожара. Вокруг царили паника и беспомощность.

Всё превратилось в настоящее поле борьбы за жизнь. Раздавались крики женщин и детей. Пока мы пытались осознать, что происходит, эти ужасающие минуты заставляли кровь стынуть в жилах».

М.Кырмызыгюль подчеркивает, что, будучи свидетелем такого отчаяния, осознал, насколько хрупка жизнь:

«Этот трагический случай потряс меня до глубины души. А слова моей дочери, когда мы покидали горы, буквально разорвали сердце: «Папа, там ведь дети погибли, да?» – в тот момент внутри всё сжалось от боли.

Описать ту скорбь, с которой мы уезжали из Карталкая, просто невозможно. Всё, что здесь произошло, надолго останется в нашей памяти. Пусть никто больше не переживает таких страданий. Однако, как и в каждом подобном несчастье, меня тревожит мысль о том, что виновные вновь останутся безнаказанными. К сожалению, в нашей стране из таких трагедий не извлекают должных уроков».

Артист также выразил в соцсети искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим, и поблагодарил всех, кто звонил и интересовался его состоянием.