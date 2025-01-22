В Баку женщина с ДЦП 1-й группы инвалидности стала матерью - ФОТО

15 января 2025 года в 22:13 в родильно-гинекологическом отделении Клинического медицинского центра с помощью кесарева сечения на свет появилась девочка весом 2300 граммов и ростом 45 см.

Мать новорождённой страдает диплегической формой детского церебрального паралича и имеет 1-ю группу инвалидности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

Операция, проведённая на 36-й неделе беременности, успешно завершилась благодаря профессионализму хирурга-акушера-гинеколога Ширинназ Сеидсой.

После необходимых обследований мать и ребёнок были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.