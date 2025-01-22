Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой топ сервиса Shazam - ВИДЕО

Трек народного артиста Азербайджана EMIN’а и популярного исполнителя Jony «Камин» набрал самое большое количество «шазамов» в мире среди русскоязычных песен.

В мировом чарте Top 200 Global на платформе Shazam трек в данный момент занимает 15-ю строчку рейтинга, обогнав, например, Coldplay, Бенсона Буна, Кендрика Ламара и многих других исполнителей.

Отметим, что лидером мирового рейтинга является трек APT. в исполнении Бруно Марса и Розэ.

Shazam - бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент. Пользователь Shazam использует микрофон устройства для записи фрагмента музыки, которая играет где-либо.