Будет проведена очередная вакцинация животных против бешенства - ФОТО

С помощью вертолетов в лесных массивах, предгорьях и равнинных территориях будет осуществлена очередная вакцинация среди диких плотоядных животных с использованием приманок с вакциной от бешенства.

Во время мероприятия планируется распространение приманок с вакциной от бешенства в Шамахинском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском, Балакенском, Сиязяньском, Шабранском, Губинском, Гусарском и Хачмазском районах в соответствии с инструкциями, говорится в сообщении пресс-службы Агентства продовольственной безопасности (AQTA).

В мероприятии примут участие специалисты Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Института зоологии.

Отмечается, что приманка абсолютно безопасна и, если какое-либо домашнее или дикое животное съест несколько доз приманки, это не представляет угрозы для его здоровья. После того как дикие и бездомные животные съедят приманки с вакциной, у них развивается иммунитет против бешенства. Такие мероприятия обеспечивают сохранение эпизоотологической стабильности для борьбы с бешенством, которое считается особо опасным заболеванием.

AQTA разработала информационные постеры и брошюры о бешенстве и вакцинации диких животных.

В этих материалах содержится информация о заболевании бешенством, заражении, его симптомах, распространении, вакцинации и пользе вакцинации, которая доводится до населения. Указывается, что вакцинация диких животных против бешенства способствует обеспечению здоровья животных и безопасности людей.

Стоит отметить, что вакцинационные мероприятия, проведенные в прошлые годы, привели к снижению динамики заболеваемости, и прогрессивный опыт, применяемый в регионе, был высоко оценен Всемирной организацией здравоохранения животных.