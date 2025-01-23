В Сабунчи ограничена деятельность пункта забоя домашней птицы - ФОТО

В ходе проверки, проведенной по адресу: город Баку, Сабунчинский район, улица И.Рагимова, 14, были обнаружены серьезные нарушения в пункте забоя домашней птицы.

Выяснилось, что предприятие, принадлежащее физическому лицу Рамизу Каримову, функционирует в антисанитарных условиях, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

Также установлено, что не соблюдаются нормативные требования в области пищевой безопасности, птицы, поступающие на забой, не проходят ветеринарный осмотр, а качество мяса после забоя не контролируется ветеринаром.

Кроме того, было установлено, что в данном предприятии без ветеринарно-санитарной экспертизы были забиты 230 голов домашней птицы с целью продажи – была прекращена продажа птицы, не соответствующей требованиям, а образцы продукции отправлены в лабораторию для анализа.

В связи с данным фактом приняты соответствующие меры, деятельность предприятия ограничена.