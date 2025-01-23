Погода на пятницу: В Баку ожидается до +11°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 24 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами кратковременные прояснения, в целом без осадков. Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью будет от +5 до +8°C, днем — от +8 до +11°C. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст. Относительная влажность — 70-80%.

В районах Азербайджана в основном также не ожидается осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, снег. В некоторых местах местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°C, днем — от +8 до +13°C, в горах ночью — от -1 до -6°C, днем — от 0 до +5°C.