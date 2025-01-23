В ходе полицейской операции в Насиминийском районе обнаружено 16 кг наркотиков – ВИДЕО

20-летний Вилаят Гулиев, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Насиминского районного управления полиции.

Было обнаружено около 5 килограммов наркотических средств с сильным воздействием - гашиш и марихуана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, личность которого расследуется.

Всего за январь в Насиминском районе сотрудниками полиции было проведено более 40 операций против незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 16 килограммов наркотических средств различного свойства. 6 задержанных были лицами, осуществлявшими прямую продажу наркотиков на территории столицы.

По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.

Кроме того, в результате проведенных за последние несколько дней оперативных, профилактических и просветительских мероприятий жителями Насиминского района в управление полиции было передано 8 автоматов, 3 винтовки и 1 пистолет. Мероприятия в этом направлении продолжаются.