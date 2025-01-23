В Баку приостановлены незаконные демонтажные работы на объекте культурного наследия – ФОТО

9 января Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры было выявлено вмешательство в объект местного значения с инвентарным номером 5595, расположенный по адресу: улица Ростроповичей, 19 в Ясамальском районе Баку.

Во время осмотра объекта было установлено, что проводились незаконные демонтажные работы - совместно с сотрудниками соответствующих государственных органов, приглашенными на место, работы были приостановлены, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Было сделано предупреждение о необходимости устранения незаконных вмешательств.

Тем не менее, 19 января было обнаружено повторное проведение незаконных демонтажных работ. По данному факту совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре были приостановлены незаконные работы.

Меры по восстановлению объекта в прежний вид продолжаются.