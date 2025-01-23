 Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Тогда. Сейчас. Потом»

Жанр – драма (США)

Режиссер - Роберт Земекис

В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Rotten Tomatoes – 4,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

«Холоп. Великолепный век»

Жанр - комедия, приключения, фэнтези (Турция, Россия)

Режиссер - Онур Унлю

В главных ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал

Рейтинги: IMDb – 7,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Мете - избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

«Боб Дилан: Никому не известный»

Жанр - биография, музыка, драма (США)

Режиссер - Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Джо Типпетт, Эдвард Нортон, Эрико Хацунэ, Питер Грэй Льюис, Питер Герети

Рейтинги: IMDb – 7,7/10, Rotten Tomatoes – 7,2/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: 1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.

«Kutsal Damacana 5: Zombi»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Камиль Четин

В главных ролях: Шафак Сезер, Эрсин Коркут, Аслы Бекироглу

Рейтинги: IMDb – 2,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает о борьбе Фикрета, Асыма и Артына против армии зомби, созданной их вечным врагом Иблисом.

«Yahuda»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер - Анастасия Будаква

В главных ролях: Дерья Шен Акбаджак, Мустафа Кочак, Зейнеп Чил

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Кенан и Башак - супружеская пара. Кенан изменяет Башак с её самой близкой подругой Гизем. Гизем, которая хочет, чтобы Кенан развёлся с Башак, не выдерживает и обращается к магу. Она отправляет духов разобраться с Кенаном и Башак

«Ночь в зоопарке»

Жанр - мультфильм, боевик, триллер, приключения (Франция, Канада, Бельгия)

Режиссеры - Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро

В главных ролях: Дэвид Харбор, Брин МакОли, Пол Ли, Кайл МакДональд, Скотт Фарли, Джошуа Грэм, Габби Космидис

Рейтинги: IMDb – 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь - дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.

Поделиться:
300

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Общество

Вниманию метеочувствительных людей: ожидаются сильные магнитные бури

Политика

СМИ: В Тавуше начались работы по делимитации на армяно-азербайджанской границе

Политика

В Азербайджане планируют учредить юбилейную медаль к 150-летию национальной ...

Lifestyle

Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феномен «корейской волны»: k-pop культура в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕО

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом супермодели Тайры Бэнкс - ВИДЕО

Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой топ сервиса Shazam - ВИДЕО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Азербайджанский участник «Новой волны 2024» Анар Агаев продолжит обучение в Кембридже – ФОТО

Правила жизни Дэвида Линча: «Я - гений, а у каждого гения бывают свои странности»

Jony о будущей жене: «Семь детей сделают меня счастливым» - ФОТО - ВИДЕО

Феномен «корейской волны»: k-pop культура в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Сабунчи ограничена деятельность пункта забоя домашней птицы - ФОТО

Сегодня, 13:40

Вниманию метеочувствительных людей: ожидаются сильные магнитные бури

Сегодня, 13:30

Генпрокуратура Армении предъявила Сейрану Оганяну новое обвинение

Сегодня, 13:20

Кая Каллас едет в Турцию

Сегодня, 13:15

Рахмон сменил министра обороны и генпрокурора

Сегодня, 13:10

Натиг Расулзаде презентовал новую книгу «Всадник в ночи. Игра в покер» - ФОТО

Сегодня, 13:05

Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 13:03

Жители севера Газы начнут возвращаться в свои дома 25 января

Сегодня, 13:00

Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна своя армия

Сегодня, 12:55

Шамси Самедзаде вышел на свободу

Сегодня, 12:50

В одном из бакинских пабов выявлены поддельные алкогольные напитки - ФОТО

Сегодня, 12:45

В Турции установлены личности всех погибших при пожаре в Карталкая - их 78 человек

Сегодня, 12:40

Турция возобновила авиарейсы в Сирию спустя 13 лет

Сегодня, 12:35

СМИ: В Тавуше начались работы по делимитации на армяно-азербайджанской границе

Сегодня, 12:25

СВР Армении прогнозирует риски для экономики в 2025 году

Сегодня, 12:15

Дональд и Мелания Трамп отмечают 20-летие брака - ФОТО

Сегодня, 12:05

В Армении проходит акция протеста против налоговых изменений

Сегодня, 11:50

Госпогранслужба предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков

Сегодня, 11:45

Соцсети как площадка для торговли наркотиками и поиска курьеров - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Защищавшего Трампа при покушении агента назначили главой Секретной службы

Сегодня, 11:38
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23