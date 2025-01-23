Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Тогда. Сейчас. Потом»

Жанр – драма (США)

Режиссер - Роберт Земекис

В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Rotten Tomatoes – 4,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

«Холоп. Великолепный век»

Жанр - комедия, приключения, фэнтези (Турция, Россия)

Режиссер - Онур Унлю

В главных ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал

Рейтинги: IMDb – 7,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Мете - избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

«Боб Дилан: Никому не известный»

Жанр - биография, музыка, драма (США)

Режиссер - Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Джо Типпетт, Эдвард Нортон, Эрико Хацунэ, Питер Грэй Льюис, Питер Герети

Рейтинги: IMDb – 7,7/10, Rotten Tomatoes – 7,2/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: 1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.

«Kutsal Damacana 5: Zombi»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Камиль Четин

В главных ролях: Шафак Сезер, Эрсин Коркут, Аслы Бекироглу

Рейтинги: IMDb – 2,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает о борьбе Фикрета, Асыма и Артына против армии зомби, созданной их вечным врагом Иблисом.

«Yahuda»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер - Анастасия Будаква

В главных ролях: Дерья Шен Акбаджак, Мустафа Кочак, Зейнеп Чил

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Кенан и Башак - супружеская пара. Кенан изменяет Башак с её самой близкой подругой Гизем. Гизем, которая хочет, чтобы Кенан развёлся с Башак, не выдерживает и обращается к магу. Она отправляет духов разобраться с Кенаном и Башак…

«Ночь в зоопарке»

Жанр - мультфильм, боевик, триллер, приключения (Франция, Канада, Бельгия)

Режиссеры - Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро

В главных ролях: Дэвид Харбор, Брин МакОли, Пол Ли, Кайл МакДональд, Скотт Фарли, Джошуа Грэм, Габби Космидис

Рейтинги: IMDb – 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь - дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.