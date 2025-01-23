Натиг Расулзаде презентовал новую книгу «Всадник в ночи. Игра в покер» - ФОТО

22 января в рамках Литературного клуба Русского дома в Баку состоялась презентация новой книги народного писателя Азербайджана, кинодраматурга Натига Расулзаде «Всадник в ночи. Игра в покер».

На презентации присутствовали представители научной и творческой интеллигенции, а также молодые писатели литературного проекта - ведущей мероприятия выступила руководитель проекта, член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова.

С приветственным словом выступил руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров – с презентацией автора поздравил и народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Мероприятие прошло в интерактивном формате, где Натиг Расулзаде беседовал с аудиторией, отвечал на интересующие вопросы его читателей о книге.

Натиг Расулзаде - лауреат премии Гостелерадио СССР, Всесоюзной премии им. Островского, член Союза писателей и Союза кинематографистов Азербайджана, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат».