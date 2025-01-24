Погода на субботу: В Баку ожидаются небольшие осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 25 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, но в основном без осадков. Однако ночью и вечером возможны небольшие осадки в отдельных местах. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем – 7-10° тепла. Атмосферное давление поднимется с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность будет составлять 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, небольшой снег. В отдельных местах также возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем – от 8° до 13° тепла. В горах ночью от 3° мороза до 8° мороза, днем – от 2° до 7° тепла.