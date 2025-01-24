Совершивший кражу школьник был взят в заложники управляющим маркета «OBA»?

В социальных сетях распространилась информация о том, что совершивший кражу в одном из маркетов сети «OBA» школьник был взят сотрудниками магазина в заложники, а у его родителей в обмен на решение вопроса потребовали деньги.

Сеть супермаркетов «OBA» сделала официальное заявление, в котором отмечается, что информация о том, что школьник был взят в заложники, не соответствует действительности, и подчеркивается следующее: «На днях была рассмотрена информация о том, что в магазине «OBA 8», расположенном в Сабунчинском районе и входящем в сеть супермаркетов «OBA», ученик 9-го класса, несовершеннолетний, совершил кражу в магазине в начале января, и что управляющий магазином потребовал деньги от родителей в обмен на решение вопроса».

В «ОВА» отмечают, что в сети магазинов проводится постоянный контроль с использованием средств безопасности для защиты прав и интересов клиентов и сотрудников: «К сожалению, в последнем инциденте несовершеннолетний клиент, чье имя не раскрывается, в разные даты украл различные товары. Управляющий магазином, учитывая, что клиент был несовершеннолетним, и его эмоциональное и психологическое состояние в тот момент, потребовал связаться с родителями. Сначала в магазин пришел старший брат клиента, и они вместе ждали родителей. Когда родители подошли к магазину, они просмотрели видеозаписи. Когда наш сотрудник сообщил, что обратится в правоохранительные органы, женщина объяснила семейное положение и попросила решить вопрос мирным соглашением, учитывая, что её ребенок несовершеннолетний. Родитель, сославшись на недостаток средств, добровольно предложил оставить свою личную карточку и мобильный телефон в качестве залога, согласившись выплатить только часть ущерба в размере 150 манатов».

Подчеркивается, что в связи с инцидентом имеются видеозаписи, и необходимые материалы будут предоставлены исключительно МВД.

В заявлении «OBA» отмечается, что управляющий магазином сообщил, что, учитывая слёзы матери и её семейное положение, он не обратился в полицию, и приводится его цитата: «Когда мать узнала об этом, она избила своего ребёнка в магазине и начала плакать. Она умоляла меня не звонить в полицию и плакала. Я не мог игнорировать крики матери. Мы все граждане этой страны. Эти дети - наше будущее. Я подумал, что ребёнок может испугаться и убежать, причиняя себе вред. Поэтому мы с братом ребёнка решили подождать мать. К сожалению, я, думая больше о другой стороне, чем о себе, оказался в неправомерной ситуации, хотя был прав. В этом инциденте не может быть речи о том, чтобы кто-то был взят в заложники».

В «OBA» отмечают, что такие случаи в любом случае нежелательны, подчеркивая, что управляющий магазином по своей инициативе попытался урегулировать ситуацию на месте, учитывая, что клиент является несовершеннолетним и родитель признал ошибку своего ребёнка.

«Тем не менее, как сеть супермаркетов «OBA», мы призываем как наших сотрудников, так и родителей и общество прививать детям правильные ценности. С учётом чувствительных аспектов произошедшего, наша компания планирует провести общественные информационно-разъяснительные мероприятия, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. Мы стараемся поддерживать семью и проявлять понимание в этом вопросе», - отмечают в «OBA».