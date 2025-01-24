Из жилого дома в Гарадагском районе украдено более 8 тыс. долларов

В полицию поступило сообщение о краже 8300 долларов (более 14,1 тысячи манатов) из одного из домов, расположенных на территории Гарадагского района.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции были установлены и задержаны 47-летний Ф.Эйюбов, 34-летняя Г.Алиева и 28-летний Э.Багиров, подозреваемые в совершении преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проводится расследование.