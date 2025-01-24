Фирангиз Ализаде вновь избрана председателем Союза композиторов Азербайджана - ФОТО

24 января состоялся XI съезд Союза композиторов Азербайджана (СКА).

В мероприятии, прошедшем в концертном зале имени Узеира Гаджибейли, приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, члены правления СКА, а также известные деятелей культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В рамках съезда был заслушан отчетный доклад председателя СКА, народной артистки, члена-корреспондента Национальной Академии наук Азербайджана, профессора Фирангиз Ализаде, которая рассказала об успехах азербайджанских композиторов за последние годы, реализованных СКА проектах и государственной поддержке молодых музыкантов. По ее словам, в отчетный период (2019–2024 гг.) композиторы и музыковеды внесли значительный вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана.

Министр культуры Адиль Керимли, выступая на съезде, отметил древнюю историю и богатые традиции азербайджанского музыкального искусства. Он подчеркнул, что всесторонняя поддержка музыки всегда оставалась в центре внимания общенационального лидера Гейдара Алиева, уделявшего особое внимание развитию этого искусства и поддерживавшего дружеские отношения с рядом азербайджанских композиторов.

Коснувшись вклада Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, председателя Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в развитие национальной культуры, министр отметил, что поддержка оказывается не только отдельным деятелям искусства, но и СКА. Благодаря этому произведения классических и современных азербайджанских композиторов звучат на мировых сценах.

Говоря о великой Победе Азербайджана, Адиль Керимли подчеркнул, что под мудрым руководством Президента и благодаря героизму доблестной армии была восстановлена территориальная целостность и суверенитет страны. Он отметил, что эта историческая победа должна найти отражение в музыкальных произведениях, воспевая героизм сынов Родины.

В завершение выступления министр пожелал СКА успехов в дальнейшей деятельности.

После выступлений состоялись выборы руководящих органов СКА. По итогам открытого голосования Фирангиз Ализаде единогласно была переизбрана председателем Союза композиторов Азербайджана - также были определены составы правления и контрольно-ревизионной комиссии СКА.