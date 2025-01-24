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​​​​​​​Hot For You Baby: Презентована неизданная ранее песня Тины Тёрнер – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:15 - Сегодня
​​​​​​​Hot For You Baby: Презентована неизданная ранее песня Тины Тёрнер – ВИДЕО

В 40-летнее юбилейное издание альбома легендарной Тины Тернер Private Dancer, выход которого запланирован на 21 марта, войдёт ранее не издававшаяся песня Hot For You Baby.

Композиция, написанная австралийским певцом Джоном Полом Янгом и спродюсированная Джоном Картером, изначально предназначалась для оригинального релиза 1984 года, сообщает 1news.az со ссылкой на NBC.

Юбилейное издание будет доступно в нескольких форматах, включая расширенную версию на пяти CD и Blu-ray с неизданными треками, концертными записями и клипами.

Напомним, что королева рок-н-ролла Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года после продолжительной болезни в своём доме в Швейцарии, оставив после себя богатое музыкальное наследие.

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