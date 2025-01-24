Тунзаля Агаева примерила образ в стиле старого Голливуда - ФОТО

Народная артистка Тунзаля Агаева изменила образ по просьбе поклонников и снялась в фотосессии в стиле старого Голливуда.

Народная артистка Тунзаля Агаева продолжает экспериментировать с внешностью – в последнее время она часто меняет образы, порой кардинально. Новый стиль – короткая стрижка и темный цвет волос – стал результатом пожеланий ее поклонников, которым именно такой облик пришелся по душе.

Сменив имидж, певица приняла участие в фотосессии в стиле старого Голливуда. На снимках артистка воплощает атмосферу золотой эпохи американского кинематографа – элегантный силуэт, утончённые позы и загадочная аура классических див того времени.

Фото: Анфиса Бессонова