В Баку пройдет Конференция по космическим технологиям

24-25 апреля Азербайджан примет очередное космическое событие – Конференцию по космическим технологиям (Space Technology Conference STC-2025).

Мероприятие будет организовано в рамках сотрудничества Космического агентства АР с компанией Dialogue Events Ltd., сообщает 1news.az со ссылкой на Азеркосмос.

Проведение мероприятия в этом году в Азербайджане не только подчеркнет важную роль технологий в космической сфере нашей страны, но и создаст возможности для укрепления нашего регионального положения в продвижении инноваций и исследований в этой области.

Конференция соберет более 400 участников, представляющих 112 организаций из 35 стран, работающих в космической сфере. В конференции «STC-2025» примут участие представители Ближнего Востока, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Африки.

Четвертая по счету конференция «STC» соберет лидеров космических агентств, представителей государственного сектора и частных космических компаний, инвесторов, а также представителей местных и международных медиа.

На конференции будут обсуждаться следующие актуальные темы:

- Дистанционное зондирование Земли для устойчивого регионального развития;

- Роль спутниковой связи в Центральной Азии;

- Инновации и инвестиции в космическую индустрию;

- Малые спутники;

- Координация международных космических действий для устойчивого развития;

- Роль спутниковых технологий в решении региональных вызовов.

Отметим, что за день до конференции, 23 апреля, состоится очередная встреча руководителей космических агентств стран-членов Тюркской организации: Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, а также стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.

Дополнительную информацию о мероприятии и регистрации можно получить здесь.