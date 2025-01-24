В поселке Баладжары ограблено кафе

Задержан подозреваемый в ограблении, совершенном в кафе, расположенном в поселке Баладжары Бинагадинского района.

23 января в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, проникнув в одно из кафе, расположенных в поселке Баладжары, причинил охраннику травмы с использованием металлического предмета и совершил ограбление, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый 37-летний Р.Магеррамов.

Ведется расследование.