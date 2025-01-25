В Билясуваре произошла поножовщина на почве мести

В селе Аранлы Билясуварского района произошла поножовщина на почве мести.

Как сообщает АПА, в сельском пассажирском микроавтобусе житель села Чинарлы Орхан Абдуллазаде (2001 г.р.) ранил ножом односельчанина Вадара Гамидли (2006 г.р.).

По словам матери пострадавшего, Орхан и его брат вместе совершили поножовщину, выследив ее сына.

О.Абдуллазаде и В.Гамидли близкие родственники. Отец В.Гамидли, Джавид Гамидов (1975 г.р.) в 2023 году застрелил мужа своей сестры Аскера Абдуллаева (1972 г.р.).

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 25 января примерно в 11 часов подозреваемый в нанесении ножевых ранений Орхан Абдуллазаде задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту проводится расследование.