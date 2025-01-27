Незаконные действия пассажиров задержали поезд Агстафа–Баку

Незаконные действия пассажиров привели к задержке поезда ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), следовавшего по маршруту Агстафа–Баку, что вызвало серьезные неудобства для других пассажиров.

26 января в 17:58 на станции Гянджа после завершения регистрации пассажиров на контрольном пункте два человека попытались проникнуть на поезд без подтверждения билетов и проверки удостоверяющих личность документов - они оказали сопротивление сотрудникам ADY и попытались пройти без разрешения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ADY.

Отказ пассажиров покинуть поезд и нарушение правил проезда привели к задержке прибытия состава в Баку на 53 минуты.

По прибытии на Бакинский железнодорожный вокзал данные пассажиры были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где в отношении них был составлен административный протокол.

Отметим, что согласно «Инструкции об организации прохода пассажиров на платформы и посадки в поезда на железнодорожных станциях общего пользования», при посадке в пассажирские поезда, следующие между регионами, на контрольных пунктах станций проверяются проездные документы (билеты), оригиналы удостоверений личности, использованных при оформлении билетов, а также соответствие веса и габаритов ручной клади установленным правилам.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.9.1 «Правил перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных Кабинетом Министров, пассажиры, нарушающие правила проезда во время посадки или в пути следования, могут быть высажены из поезда полицией.

Согласно пункту 3.31.10, пассажиры также не должны препятствовать работе проводников и других сотрудников поезда.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги», уделяя особое внимание повышению качества обслуживания и удовлетворенности пассажиров, а также обеспечению их комфортной и безопасной доставки до места назначения, призывает граждан соблюдать «Инструкцию об организации прохода пассажиров на платформы и посадки в поезда на железнодорожных станциях общего пользования».

Пассажирам рекомендуется проходить регистрацию на контрольных пунктах не позднее чем за 1 час до отправления поезда и воздерживаться от действий, которые могут помешать его движению.