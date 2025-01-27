В Нефтчалинском районе задержаны нарушители правил охоты

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в Нефтчалинском районе были задержаны лица, нарушившие правила охоты.

В ходе расследования было установлено, что данные лица являются жителями села Дёрдлер Нефтчалинского района - Агакиши Гулиев, Юсиф Алиев, жителями села Татармехле - Хаял Велиев, Афган Газиев, Видади Искендеров, жителем села Абасаллы Васиф Джабраилов и жителем города Баку Назим Рзаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной службы экологической безопасности.

У задержанных были обнаружены охотничьи ружья, незаконно добытые 1 дикий кабан и дикие птицы, которые были изъяты.

По факту нарушения закона был составлен протокол, были приняты соответствующие меры в соответствии с законом.