В Баку задержаны серийные воры, похитившие украшения на сумму 276 тыс. манатов - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Наримановского района и 18-го отделения полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 37-летнего Анара Нифталиева и 31-летнего Фарида Зульфугарова, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

У задержанных было изъято около 6 килограммов наркотического вещества – марихуаны; установлено, что они планировали распространять наркотики, размещая их в различных локациях столицы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также в результате очередных оперативных мероприятий полиции Наримановского района были задержаны Айсель Зейналова и Вусал Зейналов, совершившие серию краж из домов и отелей. Установлено, что они похитили у трех жителей столицы ювелирные изделия на сумму 276 тысяч манатов, 1000 манатов наличными и два мобильных телефона. Для сокрытия своей личности при выходе с мест преступления А.Зейналова использовала специальную одежду, позволяющую избегать камер наблюдения.

Кроме того, в Наримановском районе задержаны ранее судимые Шамиль Шихалиев и Ширин Исмаилов, укравшие мопед стоимостью 2500 манатов.

Отмечается, что ходе профилактических мероприятий за последние несколько дней гражданами добровольно переданы в полицию 6 единиц огнестрельного оружия.



