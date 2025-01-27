Лечение одной из основных причин бесплодия у мужчин покрывается обязательным медицинским страхованием

Лечение варикоцеле, одной из основных причин бесплодия у мужчин, покрывается обязательным медицинским страхованием в Азербайджане.

Диагностика и лечение данного заболевания покрываются обязательным медицинским страхованием – в 2024 году в рамках программы было проведено 2932 операции по варикоселектомии, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

До операции проводится осмотр квалифицированным врачом, лабораторные и инструментальные исследования, реанимация и стационарное пребывание, а также расходы на лекарства, медицинские расходные материалы и питание покрываются обязательным медицинским страхованием.

В результате операции варикоцеле расширенные вены перевязываются и перерезаются. После операции у многих мужчин в течение 3-6 месяцев улучшается качество спермы, что в свою очередь повышает способность к зачатию, а боли, вызванные варикоцеле, уменьшаются или полностью исчезают. После операции пациенты возвращаются к нормальному образу жизни после нескольких дней отдыха. Тем не менее, им следует избегать тяжелых физических нагрузок в течение некоторого времени.

Данная операция проводится на основе медицинских показаний и назначения врача в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении ТƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях, с которыми заключены контракты Государственного агентства обязательного медицинского страхования (как частных, так и государственных, подведомственных соответствующим органам).