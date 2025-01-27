Погода на вторник: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 28 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки, в основном без осадков. Однако днем в некоторых частях полуострова, вероятно, будет немного мороси. Ночью и утром местами иногда туман.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 7-11 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 771 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В некоторых местах иногда туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 10-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.