В закон «О предотвращении бытового насилия» внесены изменения – ПОДРОБНОСТИ

27 января в закон Азербайджанской Республики «О предотвращении бытового насилия» были внесены изменения.

В результате изменений статья 9 данного закона была изложена в новой редакции, в которой теперь установлен порядок рассмотрения жалоб на бытовое насилие в случае отсутствия признаков состава преступления, сообщает 1news.az со ссылкой Генеральную прокуратуру.

В соответствии с требованиями статьи, изложенной в новой редакции, жалоба на бытовое насилие рассматривается соответствующим органом исполнительной власти по месту жительства (нахождения) потерпевшего в течение 5 (пяти) дней. Если необходимо запросить дополнительные материалы для проведения расследования или изучения дополнительных обстоятельств, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) дней. В случае выдачи краткосрочного охранного ордера жалоба рассматривается не позднее чем через 24 часа с момента подачи.

По требованию потерпевшей стороны обеспечивается участие адвоката и психолога на слушаниях. Если потерпевший не владеет азербайджанским языком, ему предоставляется право на услуги переводчика. В случае, если один из потерпевших является несовершеннолетним (до 16 лет) или лицом с инвалидностью, на проведении расследования и слушаниях присутствуют педагог или психолог.

В зависимости от результатов рассмотрения жалобы на бытовое насилие принимается одно или несколько из следующих решений:

1. Объяснение лицу, совершившему бытовое насилие, установленной законом ответственности, предупреждение о недопустимости повторения бытового насилия и вынесение краткосрочного охранного ордера в отношении потерпевшего;

2. Обращение в суд с просьбой лишить лицо, совершившее бытовое насилие, родительских прав или ограничить эти права в установленном законом порядке;

3. Обращение в уполномоченные государственные органы с просьбой привлечь лицо, совершившее действия, содержащие признаки преступления или административного правонарушения, к уголовной или административной ответственности в установленном законом порядке.

4. Обращение в суд с просьбой о выдаче долгосрочного охранного ордера в отношении потерпевшей стороны;

5. Обеспечение временным убежищем потерпевшего в центре помощи.