Какой будет погода в Баку в день муниципальных выборов?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 29 января – день муниципальных выборов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от -2° до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью -7° до -12° мороза, днем от -3° до 2° тепла.