В Баку пьяный 32-летний мужчина сгорел заживо

Житель Баку Рамиз Якунер (1993 г.р.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 02:00 ночи зашел на трансформаторную подстанцию, расположенную на территории неврологического санатория «Гюнешли» в Шувеляне.

В результате он получил тяжелые ожоги - Рамиз Якунер был доставлен в больницу с тяжелыми термическими ожогами, где скончался, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

По факту инцидента проводится расследование в Хазарской районной прокуратуре.