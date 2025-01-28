В Лянкяране браконьеры истребили 175 птиц, включая занесенных в Красную книгу – ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД продолжают борьбу с незаконной охотой на птиц и браконьерством в служебных зонах, государственных заповедниках и водоемах.

В ходе последней операции, проведенной водной полицией совместно с пограничниками в Лянкяране, были задержаны жители Масаллинского района Джамиль Нуруев, Рамиль Нуруев, Мурад Искендеров, Орхан Камилли и Сердар Садыгоглу, занимавшиеся незаконной охотой на птиц, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе проверки у них были изъяты два маломерных незарегистрированных катера, 175 различных диких птиц, включая занесенных в Красную книгу, четыре охотничьих ружья без соответствующих документов, а также 134 патрона, которые признаны вещественными доказательствами.

Также было установлено, что задержанные не имели охотничьих билетов - по данному факту продолжается расследование.

В Управлении полиции на водном транспорте сообщают, что в связи с началом охотничьего сезона необходимо строго соблюдать установленные нормативы охоты и использовать только территории, выделенные для охотничьих хозяйств.

Лицам, желающим охотиться, рекомендуется ознакомиться с перечнем разрешенных к отстрелу птиц и установленными нормами. Охота в особо охраняемых зонах, санитарно-защитных территориях, а также вблизи стратегических объектов, расположенных в Каспийском море, категорически запрещена.

В отношении лиц, грубо нарушающих правила охоты, водная полиция примет строгие меры.

Кроме того, сотрудники водной полиции ведут непрерывную борьбу с незаконным выловом мальков осетровых, выпущенных в Каспийское море для восполнения популяции, а также с кражами металлических трубопроводов и кабелей, проложенных по дну моря.

Гражданам рекомендуется сообщать о любых нарушениях закона в Каспийском море и водоемах, обратившись в Управление полиции на водном транспорте по телефонам (012) 433-38-12 и (012) 433-38-02.