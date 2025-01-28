В Баку наркопреступник оказал вооруженное сопротивление полиции

28 января в Баку при задержании подозреваемого, находившегося в розыске за преступления, связанные с наркотиками, он оказал вооруженное сопротивление полиции.

Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего 39-летний Джейхун Асланов, ранее неоднократно судимый, был нейтрализован и доставлен в больницу, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

По месту его жительства обнаружено крупное количество наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.