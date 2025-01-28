Дедушка ребенка, умершего из-за миндальной скорлупы: В больнице ему поставили диагноз «Грипп» и сделали капельницу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось, в Агдаше 2-летний ребенок умер из-за попадания миндальной скорлупы в дыхательные пути.

Камран Исаев, 2023 года рождения, был доставлен в Агдашскую районную больницу из-за попадания миндальной скорлупы в дыхательные пути. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.

По словам дедушки мальчика, возвращаясь из Баку домой, в Агдашский район, родители мальчика купили в маркете пачку миндаля. По дороге они дали ребенку миндаль, который попал ему в дыхательные пути. После этого они остановили автомобиль, вызвали у ребенку рвоту и, увидев, что ребенку стало легче, подумали, что дыхательные пути освободились.

Однако на территории Уджарского района состояние ребенка ухудшилось и его привезли в Уджарскую больницу. В больнице ребенку был поставлен диагноз "грипп", после чего ему сделали капельницу и отпустили домой. После возращения домой состояние ребенка ухудшилось и родители отвезли его в Агдашскую больницу, где он и скончался.

09:37

В Агдаше 2-летний ребенок умер из-за попадания миндальной скорлупы в дыхательные пути.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, Камран Исаев, 2023 года рождения, был доставлен в Агдашскую районную больницу из-за попадания миндальной скорлупы в дыхательные пути.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.

По факту проводится расследование.