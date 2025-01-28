Инновация в нейрохирургии Азербайджана - ВИДЕО

В Республиканской нейрохирургической больнице впервые было проведено несколько хирургических операций с использованием экзоскопа.

TƏBİB продолжает мероприятия по формированию современной системы здравоохранения, совершенствованию материально-технической базы подведомственных медицинских учреждений и оснащению больниц новейшим технологическим оборудованием.

В Республиканской нейрохирургической больнице впервые в Азербайджане и на Южном Кавказе начали проводить хирургические операции с использованием экзоскопа в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

Медицинское учреждение было оснащено экзоскопом — одним из самых современных медицинских устройств — за счёт финансового источника Фонда обязательного медицинского страхования. С помощью экзоскопа во время операции, в отличие от традиционных хирургических методов, выполняются разрезы меньшего размера, благодаря чему реабилитационный период пациента проходит быстрее и легче. Поскольку такие операции менее травматичны, сокращается срок пребывания в больнице, а также после операции на теле не остаются грубые разрезы, шрамы и другие следы.

Руководитель отделения спинальной нейрохирургии, нейрохирург Расим Гулиев успешно провел одну операцию с использованием данного устройства (удаление межпозвоночной грыжи L4-L5), а нейрохирург отделения нейрохирургии головного мозга Эльшан Гусейназаде - уже две операции (удаление опухоли мозга). Все операции завершились успешно, и пациенты, получив необходимые медицинские услуги в соответствующих отделениях, были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений продолжаются.