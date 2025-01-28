В Имишли разоблачена наркосеть, изъято более 80 кг наркотиков – ВИДЕО

МВД продолжает операции против незаконного оборота наркотических веществ в столице и регионах.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили членов наркосети - поставщиков-экспедиторов на территории района Имишли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе мероприятий были задержаны ранее судимые 41-летний Эльшан Алиев и 32-летний Тарлан Багиров – в их автомобиле и по месту жительства было обнаружено 62 килограмма марихуаны, обогащённой психотропными веществами.

Сотрудники Главного управления в ходе других мероприятий задержали 39-летнего Джейхуна Исмайлова и 29-летнего Рашада Мамедли за организацию незаконного оборота наркотиков - при них и в их домах были обнаружены 18 килограммов марихуаны, героин, психотропное вещество метамфетамин и таблетки метадона. Задержанные признались, что приобрели наркотики с целью продажи.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста - продолжаются мероприятия по задержанию других лиц, действовавших в сговоре с указанными выше задержанными.