МВД призывает граждан быть осторожными при использовании искусственного интеллекта

В эпоху, когда использование технологий искусственного интеллекта становится всё более распространённым, наблюдается рост случаев кибератак.

Об этом говорится в предупреждении МВД гражданам, в котором отмечается следующее: «Использование ненадежных решений на основе искусственного интеллекта может привести к передаче данных третьим сторонам, что, в свою очередь, облегчит атаки со стороны кибермошенников. При использовании искусственного интеллекта передача конфиденциальной информации вашего предприятия также может привести к аналогичным последствиям».

«С учетом вышеизложенного, мы снова призываем граждан проявлять бдительность в таких ситуациях и воздерживаться от передачи своих личных данных третьим сторонам при использовании сервисов искусственного интеллекта», - отмечают в МВД.