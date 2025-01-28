Полиция расширяет меры по обеспечению чистоты окружающей среды в Баку - ВИДЕО

В столице продолжается акция #təmizsaxla, направленная на организацию соблюдения норм санитарии и гигиены, профилактику и пропаганду чистоты.

Призывы выбрасывать бытовые отходы и табачные изделия в урны на улицах и проспектах, а также принимать меры против нарушителей, продолжают действовать – а лица, нарушающие правила, подвергаются административным санкциям, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

МВД напоминает гражданам, что выбрасывание отходов за пределы урн запрещено законом и влечет административную ответственность.

Отмечается, что полиция продолжает профилактические мероприятия, направленные на минимизацию загрязнения окружающей среды, улучшение охраны природы и обеспечение экологической безопасности в стране.

«В связи с этим призываем всех соблюдать санитарно-гигиенические нормы и принимать участие в сохранении чистоты окружающей среды и природы ради светлого будущего», - подчеркивают в МВД.

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