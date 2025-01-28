Автомобили, не отвечающие стандартам безопасности, продолжают создавать угрозу на дорогах

На дорогах все еще встречаются транспортные средства, не соответствующие современным требованиям безопасности, и многие смертельные аварии происходят именно с участием таких автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, в котором отмечается следующее: «Если обратить внимание на недавно произошедший инцидент в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек, мы снова убедимся в правильности нашего вывода. Хотя данное дорожно-транспортное происшествие произошло из-за грубого нарушения правил, отсутствие современных элементов безопасности в автомобилях марки «ВАЗ», участвующих в аварии, значительно повлияло на тяжесть происшествия. Естественно, если бы эти автомобили были оснащены современными активными, пассивными и поставарийными системами безопасности, результат был бы не таким трагичным».

«Поэтому желательно, чтобы водители не выезжали на дороги на транспортных средствах, которые с технической точки зрения достаточно старые и не соответствуют современным требованиям безопасности, чтобы не создавать опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения», - подчеркивают в МВД.